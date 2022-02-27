Україна проведе перемовини з РФ на кордоні з Білоруссю

Офіс президента щойно повідомив, що перемовини між українською та російською делегаціями пройдуть на Українсько-Білоруському кордоні в районі річки Прип’ять.

Олександр Лукашенко пообіцяв, що на час проїзду української делегації та перемовин, усі війська та техніка залишаються на території Білорусі.

Ще сьогодні вранці з території білорусі по Україні були випущені балістичні ракети, а Олександр Лукашенко погрожував ввести Білоруські війська на допомогу Російській Федерації. Самопроголошеного президента Республіки Білорусь образило звернення Володимира Зеленського до білоруського народу зупинити вторгнення Російських військ з території Білорусі.