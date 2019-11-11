Почему PayPal не заходит в Украину. «Объясняет» НБУ





Тему (не) запуска PayPal в Украине неустанно обсуждают последние десять лет как минимум. В последний раз мы писали об этом летом, когда глава НБУ обвинил польский офис PayPal в намеренном затягивании запуска платежной системы в нашей стране. Теперь же появилось очередное обновление — и снова от НБУ. В недавнем интервью НВ директор департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевз «объяснил», почему PayPal полноценно не работает в Украине. Мы неспроста взяли «объяснил» в кавычки.

Вот ответ главы Нацбанка на соответствующий вопрос журналиста:

«Проблемы, связанные с выходом PayPal на рынок Украины, на мой взгляд, не вопрос регуляторного поля Нацбанка. Если PayPal захочет к нам обратиться, я думаю, что очень быстро получит здесь регистрацию. Есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания приняла для себя решение пока не выходить на украинский рынок. Насколько мне известно, Кабинет Министров этому сейчас уделяет большое внимание, в частности ведением этого вопроса занялось Министерство цифровой трансформации, поэтому мы ожидаем, что общими усилиями они консолидируют те проблемы, которые могли бы препятствовать выходу PayPal на украинский рынок».

То есть, чиновник дал весьма абстрактное объяснение, так и не назвав тот самый загадочный «ряд факторов», которые препятствуют полноценному запуску платежной системы.

Напомним, в конце августа прошлого года на украинский рынок вышла дочерняя компания PayPal – Xoom, после чего многие заговорили о скором выходе самой PayPal на рынок Украины. Но вскоре после этого события небезызвестный Максим Нефедов, который недавно вступил в должность главы Государственной таможенной службы, прямо заявил, что PayPal попросту неинтересен рынок Украины, поэтому и полноценного запуска никто не планирует.

Источник: НВ