«Почувствовать музыку на ощупь». Mastercard построит на Atlas Weekend специальную сцену для людей с нарушениями слуха

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С 9 по 14 июля в Киеве на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) будет проходить Atlas Weekend — 2019, одно из главных музыкальных событий лета. Уже второй год подряд генеральным партнером музыкального фестиваля Atlas Weekend выступает международная платежная система Mastercard. В соответствующем пресс-релизе Mastercard и Atlas Weekend сообщили о расширении партнерства.

Atlas Weekend станет первым фестивалем в Европе, для которого Mastercard создаст специальную площадку #MastercardVibes, где люди с нарушениями слуха смогут почувствовать музыку исполнителей главной сцены фестиваля – благодаря вибрациям, визуальному эквалайзеру и переводу жестовым языком. Партнером проекта в Украине стала общественная организация «Відчуй».

В специальной лаунж-зоне #MastercardVibes будут расположены две сферы. Одна из сфер диаметром 2 метра будет передавать музыку с главной сцены с помощью вибраций. Также сообщается о специальных SubPac жилетах, которые с помощью пульсаций позволят «чувствовать глубокий бас через все тело». Другая сфера будет синхронизированной с вибрационной сферой и в live-режиме отображать музыку через визуальный аудио эквалайзер.

Впервые в течение всего фестиваля возле главной сцены будет расположен большой экран, через который переводчики жестового языка будут переводить выступления хедлайнеров. В мировой практике переводчики на музыкальных концертах не просто показывают текст песен на жестовом языке, но и передают ритмику, движения и позы исполнителей, чтобы все слушатели могли лучше понять и почувствовать эмоции артистов. Среди переводчиков на Atlas Weekend – Амбер Галлоуэй Галлея – известная в США автор уникального стиля перевода музыки жестовой речью. Перед выступлением на фестивале Амбер проведет для украинских переводчиков недельный мастер-класс, и они присоединятся к выступлению.

Вход на фестиваль Atlas Weekend для людей с инвалидностью 1 и 2 группы, при наличии удостоверения, сделают бесплатным.

Партнерство Mastercard и Atlas Weekend также предусматривает создание территории без наличных в сотрудничестве с Ощадбанком (оплатить товары в торговых точках можно будет платежными картами, смартфонами и другими NFC-устройствами), а также много бесценных сюрпризов и вознаграждений от Mastercard для посетителей фестиваля, среди них:

10% скидки при расчетах картой Mastercard в более чем 15 торговых точках на фестивале;

Специальная машина сюрпризов – возможность получить гарантированные подарки при предъявлении чеков на покупку от 200 грн картой Mastercard и регистрации в программе Программа Mastercard Більше;

500 кг попкорна для гостей фестиваля от Mastercard – в пятницу и субботу (12 и 13 июля). Получить попкорн можно будет бесплатно при условии, что гость придет вместе с четырьмя друзьями, которые в течение нескольких минут должны покрутить велосипеды, присоединенные к фуре;

Воздушный шар – возможность подняться вверх на воздушном шаре по предъявлению чеков на покупку от 500 грн картой Mastercard.

POS-терминалы на территории Atlas Weekend будут принимать карты любых платежных систем и банков, а бесконтактно – только карты Mastercard. Дополнительно сообщается, что желающие смогут приобрести фестивальную бесконтактную prepaid-карту Mastercard от Ощадбанка с символикой фестиваля и ярким дизайном Atlas Weekend.