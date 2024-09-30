Почувствовать игру всем телом: Razer представила уникальную подушку с тактильным откликом для геймеров

Компания Razer анонсировала свою новую разработку — игровую подушку-накладку Razer Freyja, которая использует технологию HD Haptics для улучшения тактильных ощущений во время игры.

Razer Freyja — это подушка-накладка для компьютерного кресла, которая позволяет игрокам чувствовать физические вибрации во время игры. Устройство обеспечивает реалистичные тактильные ощущения, соответствующие событиям в игре, от вибрации двигателя гоночного автомобиля до напряженной тишины во время стелс-миссии.

Компания Razer представила Freyja на выставке RazerCon 2024. Генеральный директор Razer Мин-Лян Тан заявил о стремлении компании вывести гейминг на новый уровень. По его словам, Razer Freyja — это не просто аксессуар, а революция в погружении в виртуальный мир.

Основой Razer Freyja является технология Razer Sensa HD Haptics. Она обеспечивает точную многонаправленную вибрацию благодаря специальному расположению моторов. Это позволяет игрокам чувствовать направление, расстояние и интенсивность событий в игре различными частями тела.

Razer Freyja можно использовать не только для игр. Устройство легко интегрируется в любую мультимедийную систему, включая компьютеры для гейминга и системы для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Поддержка технологий Razer HyperSpeed Wireless и Bluetooth обеспечивает совместимость с широким спектром устройств, включая ПК и Android.

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Подушка подключается к электросети с помощью адаптера или через Bluetooth (Swift Pair, Google Fast Pair). Устройство рассчитано на пользователей ростом от 160 до 200 см. Razer Freyja уже доступна для приобретения по цене $300.

Источник: Techpowerup