Игровой монстр Razer Blade 18 за $4799 — ноутбук получил Intel Core 9-14900HX, NVIDIA RTX 4090 и Thunderbolt 5

Razer выпустила игровой ноутбук Blade 18, оснащенный мощными мобильными процессором и видеокартой: Intel Core 9-14900HX и NVIDIA RTX 4090. Их работу в играх можно оценить на 18″ дисплее UHD+ с частотой обновления 200 Гц. Компания утверждает, что Razer Blade 18 является первым ноутбуком в мире, который получил интерфейс передачи данных Thunderbolt 5. Огорчить может лишь его цена, ноутбук стоит $4799.

Конфигурация Razer Blade 18 поддерживает выбор между двумя разблокированными мобильными процессорами: Core i9-13950HX (до 5,5 ГГц) и Core i9-14900HX (до 5,8 ГГц). Доступны несколько вариантов видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 4060, 4070, 4080 и 4090 (от 6 ГБ до 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и от 3072 до 9728 ядер CUDA).

Razer Blade 18 предлагает три варианта экрана: дисплей 2560 x 1600 пикселей (QHD+), который работает с частотой до 240 Гц. Вариант QHD+ использует технологию Mini-LED и обновляется с частотой до 300 Гц. Самым дорогим вариантом является панель 3840 x 2400 пикселей (UHD+), которая может работать на частоте до 200 Гц.

Другой отличительной особенностью Blade 18 является поддержка Thunderbolt 5. Razer говорит, что «подключение будущего» может предложить пропускную способность до 120 Гбит/с для подключения нескольких дисплеев высокого разрешения и быстрой передачи данных. Но нужно внимательно смотреть конфигурацию: Blade 18 с RTX 4070 или более низкой видеокартой имеют Thunderbolt 4.

Доступны 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 с возможностью обновления до 96 ГБ. Установлен твердотельный накопитель M.2 до 2 ТБ, есть один свободный слот. Пользователь может установить до 8 ТБ с помощью двух твердотельных накопителей по 4 ТБ.

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Также Razer Blade 18 имеет систему охлаждения с большой испарительной камерой, сверхкомпактное зарядное устройство GAN, стеклянный трекпад XL и подсветку Razer Chroma RGB. Толщина ноутбука 21,9 мм, а вес составляет до 3,1 кг. Самая доступная конфигурация с процессором Intel 13-го поколения стоит от $2699, модели с чипом 14-го поколения стоят $3099 до $4799, но при этом все еще предлагают возможность расширения оперативной и постоянной памяти.

Источник: Tom`s Hardware