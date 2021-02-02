Віталій Кличко назвав нові дати відкриття Подільсько-Воскресенського мосту — тепер «до літа 2021 року» [відео аерообліту]





Учора під час відкриття першого в Україні магазину IKEA мер Києва Віталій Кличко дав бліц-інтерв’ю присутнім журналістам. Окрім питань про меблевий бренд зацікавлені кияни вкотре запитали мера про терміни введення в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мосту.

У відповідь Віталій Кличко запевнив оточуючих в тому, що Подільсько-Воскресенський міст зі з’їздом на Троєщину відкриють до літа цього року. Також за словами мера цього року міська влада планує відкрити дві станції метро на Виноградар, оновити Маріїнський парк, парк Шевченка та парк Рильського та відкрити другу частину Пейзажної алеї.

Нагадаємо, що ще 6 жовтня минулого року Віталій Кличко обіцяв відкрити Подільсько-Воскресенський міст до кінця того ж самого 2020 року (але не так сталося, як гадалося).

Місяць потому Віталій Кличко показав нове LED-підсвічування Подільсько-Воскресенського моста, але будівництву ще досить далеко до завершення, що чудово видно по свіжому відео аерообліту від ентузіастів.





Джерело: Віталій Кличко, Сережа Молодец