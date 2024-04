Poe представляет чат с несколькими ботами искусственного интеллекта для одновременной работы с различными моделями

Poe, платформа чат-ботов с искусственным интеллектом, недавно получила новое финансирование в сумме $75 млн и расширила свои функциональные возможности. Ее разработчики намерены предложить магазин для пользователей, который предоставит доступ к широкому спектру разговорных моделей ИИ.

Важнейшей новой возможностью Poe является «чат с несколькими ботами», который позволяет пользователям одновременно взаимодействовать с несколькими моделями ИИ в одном потоке разговора. Poe предоставляет контекстно-зависимые рекомендации для сравнения ответов ботов и позволяет пользователям вызвать любого бота в чат, просто упомянув его через @, подобно использованию Slack.

Today we are adding an important new capability to Poe: multi-bot chat. This feature lets you easily chat with multiple models in a single thread. (1/n) pic.twitter.com/jl9q6dCDmh

— Adam D'Angelo (@adamdangelo) April 15, 2024