Poe представляет чат с несколькими ботами искусственного интеллекта для одновременной работы с различными моделями

Poe, платформа чат-ботов с искусственным интеллектом, недавно получила новое финансирование в сумме $75 млн и расширила свои функциональные возможности. Ее разработчики намерены предложить магазин для пользователей, который предоставит доступ к широкому спектру разговорных моделей ИИ.

Важнейшей новой возможностью Poe является «чат с несколькими ботами», который позволяет пользователям одновременно взаимодействовать с несколькими моделями ИИ в одном потоке разговора. Poe предоставляет контекстно-зависимые рекомендации для сравнения ответов ботов и позволяет пользователям вызвать любого бота в чат, просто упомянув его через @, подобно использованию Slack.

Today we are adding an important new capability to Poe: multi-bot chat. This feature lets you easily chat with multiple models in a single thread. (1/n) pic.twitter.com/jl9q6dCDmh — Adam D'Angelo (@adamdangelo) April 15, 2024

Например, пользователь может использовать GPT-4 для анализа, Claude для творческого написания и DALL-E 3 для создания изображений — и все это в рамках одного общения. Poe стремится оптимизировать то, как люди находят оптимальную комбинацию ботов для своих потребностей.

Чтобы запустить экономику чат-ботов, Poe представила инструменты монетизации для создателей. Теперь разработчики могут устанавливать цену за сообщения для своих ботов, а также получать часть дохода от подписки Poe. Аналитика предоставляет разработчикам ботов точные данные об использовании и доходе для оптимизации ценообразования. Цель состоит в том, чтобы породить новый класс оперативных инженеров и разработчиков ботов, которые смогут зарабатывать на жизнь исключительно на платформе Poe.

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Poe также планирует предоставлять услуги корпоративным клиентам. Сотрудники смогут выполнять рабочие задачи, проводя эксперименты со смешиванием различных моделей искусственного интеллекта и создавая новые приложения, адаптированные к уникальным потребностям компании. Poe планирует запустить корпоративный уровень подписки, чтобы позволить организациям управлять платформой для своих сотрудников.

Источник: venturebeat