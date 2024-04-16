Poe представляет чат с несколькими ботами искусственного интеллекта для одновременной работы с различными моделями

Poe, платформа чат-ботов с искусственным интеллектом, недавно получила новое финансирование в сумме $75 млн и расширила свои функциональные возможности. Ее разработчики намерены предложить магазин для пользователей, который предоставит доступ к широкому спектру разговорных моделей ИИ.
Важнейшей новой возможностью Poe является «чат с несколькими ботами», который позволяет пользователям одновременно взаимодействовать с несколькими моделями ИИ в одном потоке разговора. Poe предоставляет контекстно-зависимые рекомендации для сравнения ответов ботов и позволяет пользователям вызвать любого бота в чат, просто упомянув его через @, подобно использованию Slack.
Today we are adding an important new capability to Poe: multi-bot chat. This feature lets you easily chat with multiple models in a single thread. (1/n) pic.twitter.com/jl9q6dCDmh
— Adam D'Angelo (@adamdangelo) April 15, 2024
Например, пользователь может использовать GPT-4 для анализа, Claude для творческого написания и DALL-E 3 для создания изображений — и все это в рамках одного общения. Poe стремится оптимизировать то, как люди находят оптимальную комбинацию ботов для своих потребностей.
Чтобы запустить экономику чат-ботов, Poe представила инструменты монетизации для создателей. Теперь разработчики могут устанавливать цену за сообщения для своих ботов, а также получать часть дохода от подписки Poe. Аналитика предоставляет разработчикам ботов точные данные об использовании и доходе для оптимизации ценообразования. Цель состоит в том, чтобы породить новый класс оперативных инженеров и разработчиков ботов, которые смогут зарабатывать на жизнь исключительно на платформе Poe.
Poe также планирует предоставлять услуги корпоративным клиентам. Сотрудники смогут выполнять рабочие задачи, проводя эксперименты со смешиванием различных моделей искусственного интеллекта и создавая новые приложения, адаптированные к уникальным потребностям компании. Poe планирует запустить корпоративный уровень подписки, чтобы позволить организациям управлять платформой для своих сотрудников.
Источник: venturebeat