«Покажи, кто здесь настоящий профессионал»: джун на фрилансе создал игру «Тиса»

Украинский Junior iOS Developer Владислав Брюховецкий создал для iPhone игру «Тиса» — в ней нужно переплывать реку, соревнуясь с другими игроками.

«Попробуй переплыть Тису больше раз, чем все остальные в мире, покажи, кто здесь настоящий профессионал», — да разработчик рассказывает об игре в блоге.

Функционал

Для того, чтобы переплыть Тису, нужно тапать по кнопке. Однако все не так просто — «сильный поток воды не даст расслабиться на протяжении всего путешествия».

Достижения. Выполняя различные задания игроки получают достижения.

Глобальный рейтинг. В игру можно играть с друзьями.

Возрастные ограничения — 4+ лет. Языки — украинский и английский.

О разработчике

Игру создал Junior iOS Developer Владислав Брюховецкий. У него есть страницу в социальной сети LinkedIn.

Согласно информации в LinkedIn, проживает в Киеве. В 2019 году окончил магистратуру по направлению Computer Science, с 2017 до 2019 работал системным инженером и администратором. С 2020 — iOS Developer, но работает на фрилансе. Ищет постоянную работу.

В скиллах он указал Swift, Xcode, UIKit, CoreLocation, MapKit, SpriteKIt, UserNotifications, Alamofire, Firebase, SwiftyJSON, Kingfisher и SVGKit.

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На появление игры отреагировала Государственная пограничная служба Украины. С иронией и предостережением.