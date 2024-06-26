«Покажи, кто здесь настоящий профессионал»: джун на фрилансе создал игру «Тиса»

Украинский Junior iOS Developer Владислав Брюховецкий создал для iPhone игру «Тиса» — в ней нужно переплывать реку, соревнуясь с другими игроками.
«Попробуй переплыть Тису больше раз, чем все остальные в мире, покажи, кто здесь настоящий профессионал», — да разработчик рассказывает об игре в блоге.
Функционал
Для того, чтобы переплыть Тису, нужно тапать по кнопке. Однако все не так просто — «сильный поток воды не даст расслабиться на протяжении всего путешествия».
- Достижения. Выполняя различные задания игроки получают достижения.
- Глобальный рейтинг. В игру можно играть с друзьями.
- Возрастные ограничения — 4+ лет. Языки — украинский и английский.
О разработчике
Игру создал Junior iOS Developer Владислав Брюховецкий. У него есть страницу в социальной сети LinkedIn.
Согласно информации в LinkedIn, проживает в Киеве. В 2019 году окончил магистратуру по направлению Computer Science, с 2017 до 2019 работал системным инженером и администратором. С 2020 — iOS Developer, но работает на фрилансе. Ищет постоянную работу.
В скиллах он указал Swift, Xcode, UIKit, CoreLocation, MapKit, SpriteKIt, UserNotifications, Alamofire, Firebase, SwiftyJSON, Kingfisher и SVGKit.
На появление игры отреагировала Государственная пограничная служба Украины. С иронией и предостережением.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: