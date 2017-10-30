Полиция Хельсинки ввела специальную должность интернет-полицейского, он будет бороться с фейковыми новостями и провокационными сообщениями

Хельсинкское полицейское управление можно по праву назвать одним из самых современных в мире. По крайней мере, с точки зрения взаимодействия с населением через интернет. У ведомства уже есть официальные страницы во всех самых популярных соцсетях, а теперь еще появится и сетевой полицейский, который будет обеспечивать правопорядок в финском сегменте Интернета. Сразу уточним, что речь не о боте, а о реальном человеке.

Как сообщает пресс-служба полиции Хельсинки, должность сетевого полицейского занял старший инспектор Теэму Хокканен.

По словам Хокканена, работа сетевого полицейского заключается примерно в том же, что и работа обычного полицейского, то есть в поддержании правопорядка, только в данном случае сферой деятельности полицейского является не реальный мир, а интернет. Говоря конкретнее, в первую очередь сетевой полицейский займется освещением различных событий в сети, а также будет бороться с ложными новостями и действиями, направленными на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

«Зачастую они (ложные новости) возникают в небольших сообществах и не влияют на большое общество. Большинство из нас проявляет интерес к тому, что может угрожать нормальной организации и безопасности общества», – рассказывает Хоканен.

По его словам, сетевые полицейские необходимы для того, чтобы успокоить разгоревшуюся из-за какого-то события дискуссию в социальных медиа.

Источник: yle.fi