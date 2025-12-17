Полноценный игровой ПК с Commodore PET 2001? Сделано

Новости Технологии 17.12.2025 comment views icon

Повноцінний ігровий ПК з Commodore PET 2001? Зроблено

Энтузиаст во всех смыслах перенес Commodore PET 2001 в 21 век, в котором он стал ПК для игр. Некоторые оригинальные компоненты все еще работают.

На Reddit пользователь Kirkwood1994 показал собственную сборку ПК. Она не размещена в обычном современном корпусе, зато заменила внутренности Commodore PET. Автор говорит, что нашел корпус уже пустым, поэтому оригинальная начинка находится где-то в другом мире. Новое железо размещено внутри не слишком аккуратно, но его все равно не видно в собранном состоянии.

Изюминкой стала оригинальная клавиатура, которая работает в фактически новом ПК. Tom’s Hardware замечает, что очевидно она подключена к USB-контроллеру, который соединен с материнской платой. Издание считает, что в отличие от модных сейчас у ценителей ретро клавиш IBM, клавиатура Commodore PET в стиле chiclet была одним из его недостатков.

В качестве дисплея использован Retina LCD из старого iPad, подключенный через плату контроллера. На изображении видно, что он работает под управлением macOS, поэтому, вероятно, он также служит внешним монитором.

Внутри ПК оснащен процессором Intel Core i5 8-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 и твердотельным накопителем WD Black на 4 ТБ. Автор поста не предоставил много технической информации, и это все, что известно. На фото также видно питание EVGA, жидкостный кулер Corsair AIO, вентиляторы Noctua и материнскую плату Asus.

Повноцінний ігровий ПК з Commodore PET 2001? Зроблено

Конечно, компьютер трудно назвать реставрацией. Но зато владелец получил полнофункциональный ПК для современных задач, а не музейный экспонат. Начинка не слишком современная, но на подобном автор новости играл несколько лет с удовольствием, и даже сейчас имеет Core i5 8-го поколения.

