Прощавай, GeForce GTX 1060: NVIDIA припиняє підтримку Pascal і попередніх відеокарт

NVIDIA GeForce GTX / NVIDIA

NVIDIA припиняє підтримку старих відеокарт. Під “скорочення” попали одрази три архітектури: Pascal, Maxwell та Volta.

Одні з найпопулярніших відеокарт NVIDIA вже цієї осені перестануть отримувати оновлення драйверів із покращенням продуктивності, виправленням багів та оптимізацією під нові ігри. До “чорного списку” потрапили моделі 700-ї, 900-ї та 10-ї серії, а також Titan V. І так, це напряму стосується таких хітів, як GeForce GTX 1080 Ti та GeForce GTX 1060. Остання, до речі, навіть зараз займає 12-ту позицію серед найпопулярніших відеокарт у статистиці Steam із часткою у 2,15%. Після 25 жовтня зазначені моделі отримуватимуть лише щоквартальні оновлення безпеки протягом наступних трьох років — до жовтня 2028 року. Слід уточнити, що лінійки GTX 16-ї серії (архітектура Turing) це не торкнеться. Вона, як і всі RTX-відеокарти, надалі отримуватиме найсвіжіші драйвери.

Можливо, строки припинення оновлень драйверів NVIDIA прив’язані до аналогічного кроку з боку Microsoft, яка 14 жовтня 2025 року завершить підтримку Windows 10. На цьому тлі NVIDIA заявляє, що Game Ready-драйвери для всіх актуальних відеокарт виходитимуть ще протягом року після завершення підтримки цієї ОС.

Варто зазначити, що припинення підтримки драйверів не означає, що відеокарти раптово перестануть запускати нові ігри. Як показує практика, навіть після завершення офіційної підтримки, старі відеокарти цілком успішно виконують свої функції в користувацьких ПК ще багато років.

Джерело: Techpowerup, Tomshardware, PCWorld