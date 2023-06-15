Половые клетки больше не нужны? Ученые вырастили искусственные эмбрионы из стволовых клеток

Эксперимент ученых Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института может помочь в исследовании генетических расстройств, однако вызывает серьезные этические и юридические проблемы.

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Как пишет The Guardian, эмбрионы были выращены без использования яйцеклеток и сперматозоидов, не имеют сердца или зачатков мозга, но имеют клетки, которые, как правило, формируют плаценту желточный мешок и сам эмбрион.

«Мы можем создать человеческие эмбрионообразные модели путем перепрограммирования эмбриональных стволовых клеток», – рассказала профессор Магдалена Зерницкая-Гетц на ежегодной встрече Международного сообщества исследования стволовых клеток в Бостоне.

Однако перспектив клинического использования в ближайшем будущем у синтетических эмбрионов нет – это, по сути, было бы нарушением закона, да и неясно, имеют ли структуры потенциал к дальнейшему созреванию после ранних стадий развития.

Исследователи надеются, что эти модели прольют свет на так называемый «черный ящик» развития человека – период после 14 дней с момента оплодотворения, который является согласованным законодательством пределом для культивирования и изучения эмбрионов в лаборатории.

«Идея заключается в том, что если вы действительно смоделируете нормальное эмбриональное развитие человека с помощью стволовых клеток, вы сможете получить очень много информации о том, как мы начинаем развитие, что может пойти не так, не используя ранние эмбрионы для исследований», – говорит Робин Ловелл-Бедж, руководитель отдела биологии стволовых клеток и генетики развития Института Фрэнсиса Крика в Лондоне.

Та же команда ученых ранее продемонстрировала, что стволовые клетки мышей можно поощрять к «самосложению» в ранние эмбрионообразные структуры с кишечным трактом, зачатками мозга и бьющимся сердцем. С этого времени усилия сосредоточили на создании подобных человеческих моделей.

Магдалена Зерницкая-Гетц на конференции описала процесс культивирования эмбрионов, несколько превышавший стандартные 2 недели развития природного эквивалента. Искусственные структуры, выращенные из стволовых клеток, достигли этапа под названием «гаструляция» – когда формируются четкие клеточные линии и основные оси тела. На этой стадии у эмбриона еще нет сердца, кишечника или зачатков мозга, но есть примордиальные клетки – клетки-предшественницы яйцеклетки и сперматозоида.

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Эксперимент еще раз показывает, насколько быстро наука и технологии опережают законодательство – ученые уже работают над разработкой добровольных инструкций по управлению работами с синтетическими эмбрионами.

Но вопрос о том, способны ли эти структуры стать живыми существами – все еще остается без ответа. Во время имплантации искусственных мышиных эмбрионов, выглядевших почти идентично настоящим, в утробу самок мышей – они в живые организмы не превратились. В апреле исследователи в Китае создали синтетические эмбрионы из клеток обезьян и имплантировали их взрослым обезьянам – некоторые даже показали начальные признаки беременности, но развитие длилось всего несколько дней.