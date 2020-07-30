Польша представила национальный бренд электромобилей Izera, показав прототипы кроссовера и хэтчбека. Производство рассчитывают запустить в 2023 году

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В Польше представили новый национальный бренд электромобилей Izera, в рамках которого уже созданы два безымянных прототипа — кроссовер и хэтчбек. Разработчик прототипов — контролируемое государством совместное предприятие ElectroMobility Poland, основанное в октябре 2016 года четырьмя местными компаниями PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA и Tauron Polska Energia SA.

Свое название бренд получил благодаря Изерским горам, горному хребту на границе Чехии и Польши. Дизайн моделей создавался совместно польскими инженерами и дизайнерами итальянской студии Torino Design.

Из технических характеристик создатели озвучили только два варианта емкости батарей, запас хода в районе 400 км (по всей видимости, для более емкой батареи) и разгон до 100 км/ч менее, чем за 8 секунд. Также заявлена поддержка скоростной зарядки, мобильного приложения для удаленного управления, экономичную LED-светотехнику, голосовые команды, сенсорный интерфейс, а также полный набор систем безопасности, включая ESC, FCW, BSW, TSR и др.

Серийное производство электромобилей Izera собираются запустить в 2023 году. В качестве основы для своих электромобилей ElectroMobility Poland рассчитывает использовать платформу от одного из лидеров рынка, к примеру, VW MEB от Volkswagen, однако окончательной договоренности у компании пока нет (аналогичный вариант развития выбрал Fisker).

Отметим, что что Польша является крупнейшей страной Европы, которая в данный момент не располагает собственным автомобильным брендом (самый известный — Fabryka Samochodow Osobowych, FSO — работал до 2002 года). При этом автомобильная промышленность является второй по размеру индустриальной отраслью страны, в которой 200 тыс. человек заняты на производстве и еще 270 тыс. — в продажах автомобилей.





Напомним, что собственный проект национального электромобиля недавно представила Турция, анонсировав седан и кроссовер под брендом TOGG.

Источник: InsideEV’s, Izera