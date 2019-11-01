Пользователи iPhone жалуются на проблемы с управлением памятью в iOS 13





Будучи представленной почти полгода назад, операционная система iOS 13 стала одним из самых проблемных релизов компании Apple за последнее время. Владельцы iPhone то и дело жалуются на различные ошибки, теперь к ним добавилась ещё одна проблема, связанная с оперативной памятью смартфонов.

Многие пользователи iOS 13 отмечают, что система слишком агрессивно «убивает» процессы в фоновом режиме. Это приводит к тому, что запущенные приложения не сохраняют своё состояние после перехода на другое приложение, которому может потребоваться больше памяти. Даже если вы переключились всего на несколько секунд. К обсуждению проблемы подключились и разработчики популярных приложений.

Пока не ясно, связано ли это с iOS 13 или, возможно, с последним обновлением iOS 13.2. Можно предположить, что проблема затрагивает только старые iPhone, однако были сообщения и о том, что подобное наблюдается на iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также на iPad Pro. Некоторые предполагают, что вся загвоздка в новой системе камер, на работу которых уходит много оперативной памяти.

Самая большая проблема заключается в том, что, вероятно, из-за плохого распределения ОЗУ в определённый момент вы можете потерять данные в приложении, и процесс выполнения задачи будет не сохранён. Так, например, некоторые пользователи сообщают о пропавших черновиках в почте после того, как переключились на Spotify или камеру. Другие отмечают, что iOS перегружает YouTube в фоне, после чего приложение не запоминает последнюю позицию видео.

Аналогичные проблемы фиксировались в прошлом году на смартфонах Pixel 3, но позже Google исправила это обновлением ПО.

Это не такая серьёзная проблема, как «окирпичивание» HomePod, тем не менее неприятно, когда теряются набранные сообщения, закрываются вкладки в браузере и каждое приложение открывается заново. О многозадачности в данном случае можно забыть. Остаётся надеяться, что Apple поправит это в ближайшем обновлении iOS.

Источник: The Verge