Ускоренный разряд и сбои во время звонков. Последнее обновление iOS 13.1.2 принесло новые проблемы пользователям iPhone





По количеству проблем и разного рода ошибок в последних обновлениях ОС с Microsoft (вот) может запросто посоревноваться Apple. В начале месяца последняя выпустила обновление iOS 13.1.2 (третье за неделю), которое должно было исправить ряд ошибок, но принесло вместо этого очередную головную боль пользователям.

Как пишет Zdnet, после установки обновления iOS 13.1.2 некоторые пользователи столкнулись с рядом проблем. Многие пользователи, установившие обновление, жалуются на ускоренный разряд аккумулятора и проблемы, связанные с главной функцией — звонками. Пользователи жалуются на сбрасывание звонков примерно через минуту после начала разговора, не отображение вызовов на экране и отключение разговорного динамика и микрофона прямо во время звонка. На официальном форуме Apple открыто несколько тем с обсуждением этих проблемы с десятками жалоб. Также жалобы на эти проблемы встречаются в соцсетях, так что случаи не единичные.

Официальной реакции пока нет. Но некоторым проблему со звонками помог решить сброс сетевых настроек смартфона («Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Сбросить настройки сети»). Судя по всему, ошибка, вызывающая разного рода проблемы со звонками, присутствует и в бета-версии iOS 13.2. Интересно, попадет ли она в стабильную версию апдейта.

К слову, сегодня вышло обновление iOS 13.1.3 с исправлением ряда ошибок, но среди других изменений решения описанных проблем в нем отсутствуют, если не считать исправления ошибки, из-за которой при входящих звонках может отсутствовать вибрация или рингтон.

Источник: Zdnet