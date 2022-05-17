Продолжаем рассказывать о проектах, с помощью которых читатели ITC.ua могут узнать об инициативах по сбору средств во время войны и поддержать их.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

К нам обратились волонтеры Фонда образовательных инициатив, которые занимаются в мирное время развитием молодежи, чтобы повышать уровень предпринимательской культуры и эффективности менеджмента. Во время войны фонд стал помогать спасательным службам, пострадавшим и переселенцам.

Сейчас они собирают средства, чтобы купить 6 тепловизоров типа FLIR K45 для пожарно-спасательных подразделений Николаевской и Харьковской областей. Цена одного – 150 400 грн. Всего нужно собрать 902 400 грн. Чтобы перевести деньги на тепловизоры, нужно выбрать один из вариантов здесь.

Присоединяйтесь к сбору средств, чтобы помочь нашим спасателям оперативно разбирать завалы. Мы будем внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся после достижения цели.

В проект помощи для военных и гуманитарных нужд от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии или других направлений во время войны. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях – MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Детальнее о проекте здесь.