«Помста за Київ та Київстар»: UNITED24, фонд «Повернись живим» и monobank запустили сбор на 5000 дронов-камикадзе для ВСУ

Вчерашняя хакерская атака на сеть оператора «Киевстар» – это результат деятельности российской псевдохакерской группы «Солнцепек». Именно она взяла на себя ответственность за атаку. Как отмечают в СБУ, фактически это хакерское подразделение главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как гру).

Российские преступники заявили, что они уничтожили 10 тыс. компьютеров, более 4 ты.ч серверов и все системы облачного хранения данных и резервного копирования. Основной причиной своего преступления они назвали тот факт, что «Киевстар» обеспечивает связью ВСУ, государственные органы и силовые структуры Украины.

Несмотря на хвастовство российских преступников, специалисты «Киевстара», СБУ и других государственных органов совместными усилиями возобновляют работу сети.

Вместе с тем, платформа UNITED24, фонд «Повернись живим» и monobank инициировали сбор «Помста за Київ та Київстар» ─ операция «Єдність-2. Новорічний салют». Совместными усилиями планируется приобрести 5 тыс. FPV-дронов, для чего нужно собрать 220 млн. грн. За эти средства будет заказано 3000 дронов с ночным видением, 2000 дронов с дневным видением и боекомплекты для каждого из них.

Сбор продлится до 22:00 15 декабря. Среди тех, кто задонатит на месть, будут разыгрывать разнообразные призы. Первую партию дронов планируется отправить на фронт 10 января или даже раньше, чтобы устроить оккупантам адский салют.