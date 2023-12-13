Новини Софт 13.12.2023 о 13:14 comment views icon

Роботу мережі «Київстар» допомагає відновити СБУ ─ сьогодні планують відновити домашній інтернет

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Вадим Карпусь

Автор новин

Служба безпеки України залучила своїх кіберфахівців до команди з відновлення мережі оператора «Київстар» після вчорашньої хакерської атаки. Вони співпрацюватимуть зі спеціалістами «Київстару» та іншими державними органами.

За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити послугу надання фіксованого інтернет-доступу для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин.

Разом з тим «Київстар» запевняє, що абонентська інформація та персональні дані користувачів ─ у безпеці. Відповідні системи зберігання не постраждали внаслідок хакерської атаки.

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