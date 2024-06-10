Популярный павербанк Anker и динамик Soundcore отзываются из-за риска возникновения пожара

Некоторые устройства Anker и Soundcore отзываются из-за производственного дефекта, который может повлечь за собой пожары. Так, Anker объявила об отзыве своего аккумулятора Power Bank 321 (PowerCore 5K, A1112). В то же время ее аудиобренд Soundcore объявил об отзыве портативного динамика A3102 Speaker in Black.

Anker отмечает, что литий-ионная батарея в указанных павербанках может перегреваться, потенциально вызывая плавление пластиковых компонентов, дым и пожар.

Компания начала оповещать по электронной почте клиентов, которые могут владеть одним из пораженных устройств. Также владельцы указанных устройств могут самостоятельно проверить серийные номера (напечатанные на нижней части), чтобы узнать, подлежат ли их экземпляры отзыву: Power Bank 321, A3102 Speaker in Black.

Anker заявляет, что проблема касается лишь небольшого количества устройств, произведенных в период с марта по апрель 2023 года. Дополнительно сообщается, что это касается также устройства для конференций на рабочем месте AnkerWork A3302.

Если у вас есть одно из этих устройств, компания рекомендует немедленно прекратить его использование и утилизировать должным образом на предприятии, которое принимает литиевые батареи.

Стоит прислушаться к этому совету, чтобы избежать негативных последствий, как вот произошло на прошлой неделе в пригороде Киева, когда в результате взрыва аккумулятора мужчина получил ожоги.

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Источник: Engadget

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