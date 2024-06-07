Новости Украина 07.06.2024 в 18:18 comment views icon

В пригороде Киева в квартире взорвался литиевый аккумулятор (вероятно) — мужчина получил ожоги

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Андрій Русанов

Автор сайта

В пригороде Киева в квартире взорвался литиевый аккумулятор (вероятно) — мужчина получил ожоги

Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области сообщает о взрыве «неустановленного предмета» (возможно, литиевого аккумулятора) в жилом многоэтажном доме в Софиевской Борщаговке. Сообщение о взрыве поступило в 13:54 7 июня.

На пятом этаже девятиэтажки произошел взрыв и возгорание. Мужчина 1982 года рождения получил ожоги рук и ног второй степени. Пострадавшего направили в Киевскую областную больницу.

В тушении пожара принимали участие 7 представителей пожарно-спасательной части города Вишневое, и 3 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 14:19.

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Управление ГСЧС Киевщины сегодня подчеркнуло на соблюдении гражданами правил безопасности при эксплуатации альтернативных источников энергии. Работники ГСЧС проводят профилактические рейды в громадах и разъясняют правила использования генераторов персоналу и посетителям.

В условиях плановых и экстренных отключений электроэнергии популярность приобретают портативные станции, генераторы, аккумуляторы и другие альтернативные источники электричества. При их использовании необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и эксплуатации устройств. Особенно опасными могут быть устройства сомнительных производителей, поддельные, кустарные, некоторые типы аккумуляторов (в частности, литиевые).

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