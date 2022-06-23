Pornhub одновременно покинули генеральный директор и главный операционный директор

Сервис Pornhub потерял двух высокопоставленных руководителей. Генеральный директор Ферас Антун и главный операционный директор Дэвид Тассилло покинули свои должности. Их отставка произошла вскоре после того, как ресурс The New Yorker опубликовал критический материал с подробным описанием дыр в системе модерации контента. Из-за этих недоработок в Pornhub не устранялись видео, изображающие несовершеннолетних и лиц, не давших согласия на съёмку.

Вместе с тем представитель компании сообщил, что владелец Pornhub, компания MindGeek, планировала смену руководства с начала этого года. Представитель также сказал, что Антун и Тассилло останутся акционерами компании, а MindGeek в настоящее время ищет им замену.

Сервис Pornhub уже давно подвергается критике за размещение видео с несовершеннолетними, жертвами сексуального насилия и лицами, не давшими согласия на съёмку. Хотя в сервисе действуют правила, запрещающие публикацию подобного контента. В публикации The New Yorker описывается опыт молодых женщин, которые размещали видео на Pornhub, когда они были несовершеннолетними. Также в публикации говорится о проблемах, связанных с попыткой удалить эти видео с сайта.

Источник: The Verge