Porsche представив оновлений кросовер Macan, перші автомобілі з’являться в Україні вже у жовтні за ціною від 1,89 млн грн





Автовиробник Porsche представив новий Macan із вдосконаленими показниками потужності, більш стильним дизайном і новою концепцією керування. Усі три доступні версії стали значно потужнішими, ніж їхні попередники.

Як спортивний флагман успішної лінійки позашляховиків, Macan GTS посідає у ній перше місце. Його 2,9-літровий бітурбований двигун V6 тепер має потужність у 324 кВт (440 к. с.) — більше на 44 кВт (60 к. с.) за попередню версію. Оснащена пакетом Sport Chrono модель Porsche GTS прискорюється від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди, і розвиває максимальну швидкість 272 км/год. Macan S тепер також оснащений 2,9-літровим бітурбованим двигуном V6 із 280 кВт (380 к. с.) потужності, що на 20 кВт (26 к. с.) більше, ніж до цього. Двигун прискорює автомобіль з місця до 100 км/год за 4,6 секунди, тоді як максимальна швидкість досягає 259 км/год. Нещодавно розроблений 4-циліндровий двигун із турбонаддувом потужністю 195 кВт (265 к. с.) слугує провідником до світу Macan, прискорюючи авто з 0 до 100 км/год за 6,2 секунди і досягає максимальної швидкості 232 км/год. Усі двигуни підключені до 7-ступінчастої трансмісії Porsche з подвійним зчепленням (PDK) і системи повного привода Porsche Traction Management (PTM).

Нові моделі Macan також пропонують великий хід підвіски, що гарантує баланс між максимальним комфортом підвіски та динамічними характеристиками спорткара. Шасі було додатково оптимізовано. Залежно від стилю водіння та дорожніх умов Macan може змінювати чутливість керма, що , забезпечує неперевершений зв’язок з автомобілем. Для цього елементи, як-от характеристики амортизаторів системи керування активною підвіскою Porsche (PASM), були переналаштовані спеціально для цієї моделі. Система активно й безперервно регулює силу демпфування для кожного колеса окремо. PASM доступна опціонально для Macan і є стандартною для моделей S і GTS.

Macan GTS тепер виділяється серед інших модифікацій ще більше, ніж раніше, завдяки стандартній спортивній пневмопідвісці, яка опускає кузов на 10 мм. Динамічні переваги нового GTS завдячують пневмопідвісці, яка стала на 10% жорсткіша на передньому мості та на 15% жорсткіша на задньому мості, порівняно з його попередником. Опціональний пакет GTS Sport додатково збільшує динамічний потенціал автомобіля: 21-дюймові диски GT Design зі зносостійкими шинами, система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) та пакет Sport Chrono.

Porsche зробив візуальний стиль свого компактного позашляховика ще чіткішим завдяки низці специфічних змін. Перероблена носова частина з інкрустацією в колір кузова підкреслює ширину Macan, надаючи йому ще більше виразності на дорозі. На новому GTS центр носової частини, а також інші елементи виконані у чорному кольорі. Задня частина тепер закруглена у бік дороги завдяки ефектному дифузору з особливим технічним дизайном. Тут і на торцевій частині він оснащений новою 3D-структурою, що також опціонально доступна для бічних арок автомобіля. Світлодіодні головні фари з системою динамічного освітлення Porsche (PDLS) і зовнішні дзеркала Sport Design тепер є стандартними для всіх моделей.

Загалом для нового Macan доступно 14 кольорів, включно із новими кольорами Papaya Metallic і Gentian Blue Metallic, а також Python Green для Macan GTS з пакетом GTS Sport. Завдяки варіантам Individual Colour та Paint To Sample, Porsche Exclusive Manufaktur значно розширює свободу дизайну для Macan. Більші колеса також встановлюються у стандартній комплектації: їхній мінімальний розмір — 19 дюймів для Macan, 20 дюймів для Macan S і 21 дюйм для Macan GTS. Загалом до лінійки також було додано сім нових дизайнів коліс.

Новий Porsche Macan пропонує покращений інтер’єр із сучасною та елегантною центральною консоллю. Її нова концепція керування, де замість тактильних кнопок використовуються сенсорні поверхні, забезпечує чітку структуру кокпіта. Новий, коротший важіль перемикання передач розташований у центрі чітко організованого модуля керування. Аналоговий годинник у верхній частині приладової панелі тепер також є стандартним обладнанням. Низка шкіряних оббивок салону і пакетів контрастних швів кольорів Gentian Blue, Papaya чи Crayon доступні опціонально в інтер’єрі. Macan продовжує пропонувати безліч онлайн-функцій і послуг у стандартній комплектації. Ними можна керувати за допомогою 10,9-дюймового сенсорного дисплея високої роздільної здатності (full HD) системи Porsche Communication Management або за допомогою голосових команд. Також у Macan встановлене багатофункціональне спортивне кермо GT від Porsche 911.

Крім динамічних переваг і нових акцентів у екстер’єрі, пакет GTS Sport доступний лише для топ-моделі, до якого також входить спеціальне й ексклюзивне обладнання для інтер’єру. Воно включає у себе регульовані за 18 напрямками спортивні сидіння, пакет інтер’єру Carbon, оббивку салону Race-Tex з подовженими шкіряними елементами, акценти з контрастним стебнуванням і написом GTS кольору Python Green.

З моменту виходу на ринок 2014 року було продано більше 600 000 автомобілів Macan у всьому світі, і тому він відіграє особливу роль для бренду Porsche: близько 80 % усіх покупців Macan є новими клієнтами Porsche. Окрім того, частка жінок серед покупців Macan останніми роками постійно зростає і є найвищою у всіх продуктових лінійках Porsche. У Китаї, найбільшому ринку Macan, трохи менше 60% покупців складають жінки.

Нові моделі Macan уже зараз доступні для замовлення і будуть постачатися у Європу з початку жовтня 2021 року. В Україні перші кросовери Porsche Macan вже доступні до замовлення та з’являться на ринку у жовтні поточного року. Ціни н ановинку починаються від 1 886 400 гривень.

Джерело: Porsche