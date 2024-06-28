«Портал в ад — открыт». Основатель OceanGate возглавит экспедицию в неисследованную «голубую дыру» на Багамах

Гильермо Сонлайн основал OceanGate в 2009 году — вместе со Стоктоном Рашем, который погиб в прошлом году еще с четырьмя пассажирами во время подводной экспедиции к обломкам Титаника.

Сонлайн еще до трагедии отделился от OceanGate и основал собственную компанию Blue Marble Exploration, которая в этом году планирует исследовать на подводном аппарате «Голубую дыру Дина» на Багамах — одну из самых глубоких океанских пещер на планете.

Компанию Сонлайну составят ученый Кенни Брод и бывший астронавт NASA Скотт Паразинский, которые ожидают совершить «беспрецедентные открытия».

«На сегодня «Голубая дыра Дина» практически не исследована», — сообщает компания на своем веб-сайте. «Отправляясь в неизведанные воды, нашей команде придется встретиться с неожиданностями».

По данным Blue Marble, «Голубая дыра Дина» — это темно-синяя подводная пещера глубиной 200 метров (третья по глубине в мире, из-за чего и не слишком исследована), образованная еще 15 000 лет назад.

Пещера имеет форму «вазы» — с узким отверстием у поверхности, которое ведет к гораздо более широкой камере внизу. Некоторые ученые считают, что в камере, которая соединяет голубую дыру с Атлантическим океаном, могут быть отверстия, которые потенциально могут «вызвать непредвиденные течения и тепловые слои», которые помешают подводным операциям.

«Есть определенная доля непредсказуемости, с которой наша команда столкнется на новой территории».

Одной из самых больших проблем станет давление на дне (почти 300 фунтов на квадратный дюйм) — примерно в 20 раз больше, чем на поверхности.

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Местные жители прозвали пещеру порталом в ад, поскольку там каждый год гибнут люди.

«Мы вполне ожидаем, что найдем человеческие останки, и готовимся решать эти ситуации с должным уважением к семьям», — заявили в компании.

Конечно, эта экспедиция не сравнится с глубиной, на которую планировали добраться члены экспедиции «Титана» — к остаткам Титаника на глубине более 12 500 футов (3 800 метров). В июне прошлого года подводный аппарат OceanGate взорвался, забрав жизни пятерых членов команды, включая сооснователя компании.

Связь с пассажирами, которые заплатили по $250 тыс. за экспедицию каждый, исчезла примерно через 2 часа после старта путешествия, а дальнейшая поисковая операция продолжалась 5 дней. В конце концов береговая охрана США объявила, что наткнулась на обломки «Титана» — всех пассажиров раздавило насмерть под огромным давлением менее чем за секунду.

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Источник: NY Post

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