Портрет украинского программиста: молодой, без детей и довольный работой [инфографика]





Вчера, 4 апреля 2021 года, программисты праздновали одну из версий своего профессионального праздника. Чтобы узнать больше о том, как живут и работают украинские IT-разработчики, сервис удаленной работы Freelancehunt провел опрос среди зарегистрированных фрилансеров-программистов и составил портрет программиста.

Профессию разработчика смело можно назвать мужской, поскольку среди ее представителей только 7% девушек. Специалисты в данной отрасли довольно молоды, поскольку большая часть исполнителей (36%) — в возрасте от 18 до 24 лет. Впрочем, количество разработчиков в более старшей категории (25-34 года) лишь незначительно меньше. Любопытно, что в основном первую строчку кода респонденты сервиса написали до наступления 21 года.

Большинство опрошенных имеют опыт программирования несколько лет. Треть фрилансеров заняты разработкой более 5 лет, а 27% «кодят» от одного до двух лет. Со знанием английского у разработчиков все хорошо — у 58% из них уровень Intermediate, а 37% имеют более продвинутые знания.

Если говорить о программистах-фрилансерах, то 74% работают в одиночку. При этом у 38% есть собственные стартапы, которые планируют развивать. Наиболее популярным языком программирования является PHP — его использует треть опрошенных. Более скромные показатели у Python (16%) и C++ (11%).

Примерно равное количество исполнителей работают в статусах Junior и Мiddle, последние уступают лишь на несколько процентов. В меньшинстве старшие специалисты — Senior не более 10%. Треть разработчиков отмечают, что не всегда могут найти заказы с первого раза. Проблем с клиентами не испытывают 45% опрошенных. В основном это те, кто имеет опыт работы более трех лет.

Отмечая формат работы, стоит указать, что 88% программистов, занятых на фрилансе, трудятся из дому. Собственными квадратными метрами располагает 42% создателей кодов, каждый третий снимает жилье, а 25% проживают под одной крышей с родителями. В статусе «холостяк» находятся 45%, а треть носят на безымянном пальце кольцо. 24% состоят в отношениях или гражданском браке, и только каждый четвертый программист находится в статусе родителя.

Что касается заработков, то 32% из опрошенных называют фриланс дополнительным источником заработка. 46% программистов на фрилансе получают более $1000, а 32% — более $2000. Зарплатами в $3000 и выше могут похвастаться лишь 7% фрилансеров. При этом программисты стремятся к большему. 42% указали, что не готовы останавливаться на имеющихся финансовых результатах. Если говорить в целом об отношении к специальности, то 78% IT-специалистов отмечают, что их устраивает профессия и менять свой профиль они не собираются.

Опрос среди фрилансеров проводился на платформе Freelancehunt с 18 по 29 февраля 2021 года, в опросе приняли участие 2183 зарегистрированных исполнителя. Ранее сервис Freelancehunt подвел итоги 2020 года на рынке украинского фриланса.

Источник: Freelancehunt