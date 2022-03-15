После запрета Facebook и Instagram в россии использование VPN увеличилось на 2088%, роскомнадзор блокирует такие сервисы

После того как власти рф заблокировали доступ к социальным сетям Meta (Facebook и Instagram), спрос на VPN-приложения в России резко вырос, поскольку это инструмент для обхода ограничений.

Решение о запрете платформ Meta было принято после того, как компания разрешила пользователям в Украине публиковать сообщения с пожеланиями смерти российским оккупантам, президенту рф путину и узурпатору власти в беларуси лукашенко. Хотя в дальнейшем Meta отозвала разрешение на пожелания смерти путину и лукашенко. Ещё одной причиной блокировки Facebook в россии стал тот факт, что Meta внедрила ограничения для российских государственных СМИ на своих платформах.

По данным компании по мониторингу данных Top10VPN, спрос на виртуальные частные сети (VPN) 13 марта вырос примерно на 2088% по сравнению со среднесуточным значением по состоянию на середину февраля.

Отмечается, что в россии постоянно блокируется всё больше и больше вебресурсов. Анализ, проведенный Top10VPN, также показывает, что рф заблокировала более 300 сайтов, освещающих ход войны, развязанной россией против Украины. В том числе, заблокированы русскоязычные сайты BBC News, Deutsche Welle и Voice of America, чтобы жители россии не имели доступа к альтернативной информации, а потребляли только местную пропаганду.

ОБНОВЛЕНО: Вместе с тем, роскомнадзор стремится не допускать использования VPN-сервисов россиянами. В стране-агрессоре уже заблокирована работа около 20 популярных VPN-сервисов, и на этом роскомнадзор не намерен останавливаться. Под санкции ведомства по цензуре попали Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. При этом в роскомнадзоре отметили, что компании, использующие VPN-сервисы для обеспечения работы технологических процессов, смогут продолжить использовать их. Контролирующий орган рассмотрит заявку и может одобрить работу с VPN-сервисами для организаций и предприятий. Но обычные пользователи не смогут работать с VPN-сервисами.

Источник: neowin, digitnews