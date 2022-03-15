Новости

После запрета Facebook и Instagram в россии использование VPN увеличилось на 2088%, роскомнадзор блокирует такие сервисы

После запрета Facebook и Instagram в россии использование VPN увеличилось на 2088%, роскомнадзор блокирует такие сервисы

После того как власти рф заблокировали доступ к социальным сетям Meta (Facebook и Instagram), спрос на VPN-приложения в России резко вырос, поскольку это инструмент для обхода ограничений.

Решение о запрете платформ Meta было принято после того, как компания разрешила пользователям в Украине публиковать сообщения с пожеланиями смерти российским оккупантам, президенту рф путину и узурпатору власти в беларуси лукашенко. Хотя в дальнейшем Meta отозвала разрешение на пожелания смерти путину и лукашенко. Ещё одной причиной блокировки Facebook в россии стал тот факт, что Meta внедрила ограничения для российских государственных СМИ на своих платформах.

После запрета Facebook и Instagram в россии использование VPN увеличилось на 2088%

По данным компании по мониторингу данных Top10VPN, спрос на виртуальные частные сети (VPN) 13 марта вырос примерно на 2088% по сравнению со среднесуточным значением по состоянию на середину февраля.

Отмечается, что в россии постоянно блокируется всё больше и больше вебресурсов. Анализ, проведенный Top10VPN, также показывает, что рф заблокировала более 300 сайтов, освещающих ход войны, развязанной россией против Украины. В том числе, заблокированы русскоязычные сайты BBC News, Deutsche Welle и Voice of America, чтобы жители россии не имели доступа к альтернативной информации, а потребляли только местную пропаганду.

ОБНОВЛЕНО: Вместе с тем, роскомнадзор стремится не допускать использования VPN-сервисов россиянами. В стране-агрессоре уже заблокирована работа около 20 популярных VPN-сервисов, и на этом роскомнадзор не намерен останавливаться. Под санкции ведомства по цензуре попали Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. При этом в роскомнадзоре отметили, что компании, использующие VPN-сервисы для обеспечения работы технологических процессов, смогут продолжить использовать их. Контролирующий орган рассмотрит заявку и может одобрить работу с VPN-сервисами для организаций и предприятий. Но обычные пользователи не смогут работать с VPN-сервисами.

Источник: neowin, digitnews


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить