Meta запретила русофобию и отозвала разрешение на пожелания смерти путину и лукашенко

Владеющая Facebook и Instagram компания Meta в воскресенье заявила, что ужесточает модерацию контента для Украины. В соцсетях теперь нельзя желать смерти главам государств. Агентство Reuters ознакомилось с внутренним распоряжением компании.

На прошлой неделе представитель Facebook Энди Стоун заявил, что Meta временно разрешает публикации, призывающие к смерти путина и лукашенко. Позже Meta уточнила, что временное изменение касается только украинцев, которые «выражают несогласие с атакой россии». Генпрокуратура рф в тот же день потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в россии.

«Сейчас мы сужаем фокус, чтобы четко указать в руководстве, что это никогда не должно интерпретироваться как попустительство насилию против россиян в целом. Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства…» Ник Клегг, президент по глобальным связям Meta

В комментарии Reuters Клегг пояснил, что политика соцсети по разжиганию ненависти к любой национальности не изменится.

«Это трудные решения. Обстоятельства в Украине быстро развиваются. Мы пытаемся продумать все последствия и постоянно пересматриваем рекомендации, потому что контекст постоянно меняется» Ник Клегг

В заявлении Мета также говорится, что компания выступает против русофобии. Также будут удаляться посты, которые призывают к геноциду или любой дискриминации в отношении к русским.

Клегг добавил, что Meta предоставит адаптированные рекомендации модераторам контента.