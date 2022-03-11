Facebook и Instagram разрешили желать «смерти русским оккупантам», путину и лукашенко

Соцсеть Facebook временно приостанавливает правило «хейтспич», которое запрещало пользователям призывать к насилию в ответ на вторжение россии. Теперь украинцы, поляки и россияне могут призывать к смерти путина или лукашенко.

Представитель Facebook Энди Стоун объявил о временном разрешении на некоторые публикации, которые были бы удалены за призывы к насилию.

Our statement on what’s happening: pic.twitter.com/UQqb3vQeep — Andy Stone (@andymstone) March 10, 2022

«В результате российского вторжения в Украину мы временно допустили формы политического самовыражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как агрессивные высказывания, например – «смерть российским оккупантам». Мы по-прежнему не допустим призывов к насилию в отношении российских граждан». Энди Стоун

В россии отреагировали на это правило, требуя от Meta прекратить «экстремистскую деятельность». После отключения российских госСМИ и закрытия фейковых аккаунтов, распространяющих пророссийскую пропаганду, Генпрокуратура рф обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в россии. Таким образом ограничат доступ к соцсетям Facebook и Instagram.

Позже российские СМИ заявили, что WhatsApp не затронет блокировка, так как это средство общения, а не размещения информации.

Источник: Reuters