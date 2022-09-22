Последний человек в США, продающий дискеты по всему миру, до сих пор получает заказы — от авиакомпаний, медицинских заведений и промышленных предприятий

Задолго до появления твердотельных накопителей, USB-флешек и даже CD и DVD дискеты правили компьютерным миром. Многие из ныне живущих вообще никогда не пользовались дискетами. Сейчас дискеты почти полностью исчезли, но всё ещё используется в некоторых специфических сферах.

Том Перски, основатель магазина floppydisk.com, регулярно ремонтирует, перерабатывает и продает дискеты всем, кто хочет получить доступ к этой технологии. Сам сайт сделан в духе 1990-х и начала 2000-х годов.

Перски написал книгу о своей деятельности, где, среди прочего, он рассказывает о постоянных клиентах своего сервиса. Большие партии дискет покупают промышленные компании. Том объясняет это так:

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«Представьте, что сейчас 1990 год, и вы строите большую промышленную «машину». Вы проектируете ее на 50 лет и хотите использовать лучшие доступные технологии»

Важным клиентом floppydisk является медицина, использующая дорогостояще и устаревшее технологически, но вполне работающее оборудование. Среди всех заказчиков Том особо выделяет авиакомпании:

«Половина воздушного флота в мире сегодня старше 20 лет и все еще использует гибкие диски. Это огромный потребитель».

Однако рано или поздно это положение изменится. Некоторые уже принимают законы для того, чтобы избавиться от устаревших носителей и устройств. Министр цифровых технологий Японии недавно объявил войну гибким дискам – государство будет вводить нормы, требующие от предприятий отказаться от гибких дисков и компакт-дисков и перейти на современные цифровые формы хранения и передачи данных.

Источник: TechSpot