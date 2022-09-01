В Японии отменят обязательное использование дискет и CD

Министр цифровых технологий Японии Таро Коно пообещал отменить законы, требующие использования гибких дисков и компакт-дисков при отправке данных правительству страны.

Эта новость появилась во вторник на 5-й Конференции цифрового общества Японии, где была намечена стратегия развития цифровых государственных услуг. Япония собирается пойти по проторенному пути выдачи национального удостоверения личности, в данном случае называемого MyNumber.

Но поскольку такие услуги по своей природе предполагают загрузку данных в государственные органы, министр инициировал пересмотр законов, регулирующих процесс предоставления информации.

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Проверка выявилаявила более 1900 нормативных актов, которые определяют, как данные могут передаваться правительству – многие из них требуют использования гибких дисков или компакт-дисков. Такие методы, как загрузка информации через Интернет, не описаны, поэтому технически не разрешены.

Коно пообещал как можно скорее переписать эти правила. Он не первый, кто пытается провести цифровую трансформацию Японии. В 2021 году бывший премьер-министр Ёсихидэ Суга пообещал сократить использование печатей и факсимильных аппаратов. Но пребывание Суги на высшем посту было коротким, и его цифровая программа не была реализована.

Источник: The Register