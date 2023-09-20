Новости Авто 20.09.2023 в 12:08

Последний дизельный Volvo выйдет в начале 2024-го

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Юрій Орос

Автор новин

Последний дизельный Volvo выйдет в начале 2024-го

На неделе климата в Нью-Йорке Volvo заявила, что она прекратит производство автомобилей с дизельными двигателями. Последний такой сойдет с конвейера «в начале 2024 года».

Volvo сдержала планы аж 2017 года, передает TechCrunch. Тогда дизельные двигатели «были хлебом и маслом» компании в Европе, однако на Volvo повлиял дизельгейт от VW, и побудил сделать выбор в пользу другого топлива.

Следующая амбициозная цель Volvo — начать производить исключительно электрифицированные автомобили до 2030 года. Сейчас гибридные и полностью электрические транспортные средства составляют более половины всех европейских продаж, а дизельные — только 14%.

А план на будущее — стать к 2040 году углеродно-нейтральной компанией. Хотя Volvo все еще производит автомобили, работающие на бензине, компания пообещала, что «больше не потратит ни одной кроны на исследования и разработку новых двигателей внутреннего сгорания».

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