Последний дизельный Volvo выйдет в начале 2024-го

На неделе климата в Нью-Йорке Volvo заявила, что она прекратит производство автомобилей с дизельными двигателями. Последний такой сойдет с конвейера «в начале 2024 года».

Volvo сдержала планы аж 2017 года, передает TechCrunch. Тогда дизельные двигатели «были хлебом и маслом» компании в Европе, однако на Volvo повлиял дизельгейт от VW, и побудил сделать выбор в пользу другого топлива.

Следующая амбициозная цель Volvo — начать производить исключительно электрифицированные автомобили до 2030 года. Сейчас гибридные и полностью электрические транспортные средства составляют более половины всех европейских продаж, а дизельные — только 14%.

А план на будущее — стать к 2040 году углеродно-нейтральной компанией. Хотя Volvo все еще производит автомобили, работающие на бензине, компания пообещала, что «больше не потратит ни одной кроны на исследования и разработку новых двигателей внутреннего сгорания».