Volvo EX30 — компактний електричний кросовер із запасом ходу до 440 км, який можна буде замовити в Україні у день прем’єри (7 червня)

Компанія Volvo анонсувала скорий вихід нового електромобіля EX30. Це буде компактний кросовер, орієнтований на молоду аудиторію. Автомобіль зберіг форму позашляховика, але має відносно невеликі розміри, щоб полегшити паралельне паркування на міських вулицях.

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Ще минулого року генеральний директор Volvo заявив про орієнтацію на молодіжну аудиторію:

«Покоління Z – 18-, 19-річні – наш наступний ринок. Ми не розмовляємо з поколінням Z прямо зараз, бренд ніколи не спілкувався з цією молодшою аудиторією. Ми абсолютно точно рухаємось у цьому напрямі».

Поки що про новий Volvo EX30 відомо не так багато. Сама компанія не поспішає ділитися якими відомостями, обмежившись лише тизерним зображенням задньої частини авто. Однак дизайн майбутнього електромобіля розкрила патентна заявка, подана в Китаї. Також деякі відомості проникли в мережу завдяки витокам.

Згідно з наявною інформацією, електромобіль Volvo EX30 заснований на платформі Geely Zeekr X1, але отримає інший дизайн та салон. Довжина автомобіля має бути менше ніж 4,5 м. У топовій версії очікується наявність двох моторів сумарною потужністю 400 к.с. та розгін до 100 км/год менш ніж за 4 секунди. Також має бути доступна більш доступна передньопривідна версія. Запас ходу очікується на рівні 440 км.

Повноцінна презентація Volvo EX30 запланована на 7 червня 2023 року (о 14:30 за київським часом). На окремих ринках, зокрема українською, повністю новий автомобіль можна буде замовити вже 7 червня, одразу в день прем’єри. Ціна Volvo EX30 поки що не повідомляється.

Джерело: The Verge