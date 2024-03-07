Постапокалиптический градостроительный симулятор Frostpunk 2 выйдет 25 июля

11 Bit Studios объявила о дате выхода продолжения игры Frostpunk. Во время проведения Xbox Partners Showcase, студия сообщила, что Frostpunk 2 будет доступен для ПК с Windows, начиная с 25 июля. Подписчики PC Game Pass также смогут играть в нее с первого дня.

Действие Frostpunk 2 будет происходить через 30 лет после снежной бури, которая положила начало событиям первой части. Теперь нефть стала основным источником энергии для общества. Игроки возьмут на себя роль лидера города и должны будут управлять его жителями, сталкиваясь со все более суровым, ледяным климатом. В продолжении придется снова строить большие города, поделенные на районы, каждый из которых служит определенной цели. Угнетающая атмосфера негативно влияет на жителей города, вызывая внутренние ссоры, поскольку инстинкт выживания начинает ослабевать. Игрокам придется решать эти проблемы, попутно принимая непопулярные решения. При этом они встретятся с различными фракциями граждан, чьи идеалы противоречат их собственным.

Стандартное и Deluxe издания уже доступны для предварительного заказа на различных цифровых площадках. Цена составляет 835 и 1377 грн, соответственно. Игра будет иметь украинскую локализацию. Версия Digital Deluxe предоставляет бета-доступ к части игры в апреле, эксклюзивный доступ к сюжетному режиму за 72 часа до официального релиза, включает 3 DLC, которые выйдут уже после релиза, цифровую новеллу, артбук и саундтрек к игре. Frostpunk 2 также выйдет на консоли, а позже появится в сервисе подписки Xbox Game Pass.

Источник: Engadget

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