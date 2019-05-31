Представлены спортивные умные часы Amazfit Youth Edition (Amazfit Verge Lite) с увеличенной автономностью (до 20 дней) и более доступной ценой ($72)

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Компания Huami, производитель популярных умных часов Amazfit и фитнес- браслетов Xiaomi Mi Band, анонсировала очередную новинку — новую модель умных часов под названием Amazfit Youth Edition. Но многие тематические источники, указывая на большое сходство с моделью Amazfit Verge, резонно называют новинку Amazfit Verge Lite. В плане функциональных возможностей устройства практически идентичны, но новая модель Amazfit Youth Edition отличается более высокой автономностью и стоит существенно дешевле. Умные часы Amazfit Youth Edition, которые уже доступны для предзаказа на китайских онлайновых площадках, оцениваются в эквивалент $72.

Умные часы Amazfit Youth Edition получили круглый дисплей AMOLED диагональю 1,3 дюйма (43 мм в диаметре) разрешением 360х360 пикселей. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 3 с олеофобным (жироотталкивающее) покрытие. Устройство оснащено силиконовым ремешком, который отстегивается по тому же принципу, что у Amazfit Pace и Stratos.

Будучи адресованным в первую очередь на спортсменов и рассчитанным на повседневное использование, устройство сделано очень легким, его масса составляет всего 46 г. Собственно говоря, часы поддерживают 11 различных спортивных режимов, включая гольф, верховую езду, бег, походы, тренировки в тренажерном зале, футбол и катание на лодке.

В конфигурации Amazfit Youth Edition также присутствуют приемники GPS/ГЛОНАСС и модуль Bluetooth 5, а вот Wi-Fi и NFC младшая модель не получила, как и микрофона и динамика. Также урезали набор сенсоров. В частности, Amazfit Verge Lite лишилась гироскопа, геомагнитного датчика, датчика атмосферного давления и сенсора, определяющего статус (находятся ли часы на руке или их сняли). Но трехосевой датчик ускорения и датчик освещенности новинка сохранила, как и сенсор ЧСС. Более того, подобно старшей модели младшая способна определять аномальные сердечные ритмы — как только частота сердечных сокращений выходит за пределы установленного порогового значения, часы начинают вибрировать.

Что касается автономности, если Amazfit Verge в режиме «обычного использования» держатся без необходимости подзарядки 5 дней, то Amazfit Youth Edition способны проработать на одном заряде до 20 дней. Но в режиме с активированным GPS автономность часов снижается до 40 часов.

Повторимся, Amazfit Youth Edition уже доступны для предзаказа на китайских онлайновых площадках за $72. Для сравнения, Amazfit Verge на старте стоили $116.

Источник: Gizmochina