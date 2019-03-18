Представлены беспроводные наушники Redmi AirDots с автономностью до 4 часов по цене $15

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Недавно компания Xiaomi выделила линейку смартфонов начального и среднего уровней в отдельный бренд Redmi. И теперь в рамках этого бренда предлагаются не только смартфоны, но и другие электронные гаджеты. Одной из новинок, представленных на сегодняшней презентации, стали беспроводные наушники Redmi AirDots Truly Wireless Bluetooth Headset.

Наушники оснащены 7,2-миллиметровыми динамиками и чипсетом Realtek 8763. Заявлена поддержка беспроводного стандарта связи Bluetooth 5.0 и функции шумоподавления. Благодаря встроенным микрофонам наушники могут также использоваться для совершения телефонных звонков. Ёмкости встроенной батареи достаточно для 4 часов работы в автономном режиме. При этом масса каждого наушника составляет всего 4,1 г. Комплектный зарядный чехол обеспечивает до 12 часов автономной работы наушников.

На одном из наушников имеется управляющая кнопка. Она служит не только для включения и выключения, но также и для выполнения других функций. Однократное нажатие на кнопку ставит воспроизведение на паузу, а после двукратного нажатия активируется голосовой ассистент XiaoAI или Apple Siri. Кнопка также может использоваться для управления смартфоном, включая активацию съёмки фотографии.

Беспроводные наушники Redmi AirDots Truly Wireless Bluetooth Headset поступят в продажу в Китае с 9 апреля по цене около $15.

Источник: gizmochina