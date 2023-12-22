Прекращение поддержки Windows 10 может отправить на свалку 240 млн компьютеров ─ Canalys Research

План Microsoft по прекращению поддержки операционной системы Windows 10 может привести к утилизации около 240 млн ПК, что потенциально приведет к увеличению количества отходов на свалке, сообщает Canalys Research.

Хотя многие ПК могут оставаться работоспособными в течение многих лет после прекращения поддержки ОС, Canalys предупреждает, что спрос на устройства без обновлений безопасности может быть низким. Это может вынудить владельцев избавляться от старых устройств.

Ранее Microsoft заявила, что поддержка ОС Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. Также компания планирует предоставлять платные обновления безопасности для устройств с Windows 10 до октября 2028 года, хотя не уточнила, какова будет их годовая стоимость.

Если структура цен на расширенную поддержку Windows 10 будет отражать прошлые тенденции, переход на новые ПК может оказаться более рентабельным, чем поддержка старых. Это приведет к увеличению количества старых ПК, отправляющихся на свалку, считают в Canalys. Электронные отходы от этих 240 млн утилизированных компьютеров могут весить примерно 480 млн кг.

Отмечается, что компоненты старых компьютеров можно извлекать и перерабатывать. Например, батареи ноутбуков можно перерабатывать практически бесконечно для восстановления таких металлов, как литий, кобальт, никель и медь. Жесткие диски компьютеров и серверов также могут использоваться для переработки и сбора материалов, которые в дальнейшем применяются в двигателях электромобилей и производстве возобновляемой энергии. Однако жесткие диски часто выбрасываются до истечения срока их эксплуатации, что приводит к избытку отходов редкоземельных магнитных материалов.

Источник: reuters