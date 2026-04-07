07.04.2026

Microsoft избавляется от одного из главных инструментов восстановления Windows

Почему Windows прекращает поддержку? / Bleeping Computer

Microsoft продолжает курс на радикальное упрощение своей операционной системы, отправляя на покой еще один некогда незаменимый сервис. Речь идет о Microsoft Support and Recovery Assistant (SaRA) — утилите, которая годами помогала пользователям решать проблемы с активацией, настройкой Outlook и критическими ошибками Office. Теперь компания официально объявила об изъятии инструмента что сигнализирует о переходе к совершенно новой модели диагностики, основанной на облачных решениях и интеграции искусственного интеллекта.


Причиной такого шага стало развитие веб-диагностики и перенос большинства функций восстановления непосредственно в приложение «Get Help» («Получить помощь»). Для системных администраторов и опытных пользователей это означает изменение привычных алгоритмов работы, ведь SaRA умела генерировать подробные логи и сканировать конфигурации на наличие конфликтов в полуавтоматическом режиме. Учитывая то, как активно продвигается интеграция Copilot в системные настройки, становится понятно, что Microsoft видит будущее техподдержки в формате диалога с ИИ-ассистентом.

Технически SaRA базировалась на .NET Framework и работала как внешний клиент, что часто создавало дополнительные уязвимости и требовало отдельных обновлений. Отказ от нее позволит уменьшить количество устаревшего кода в системе. Это вписывается в общую стратегию компании, где чистка устаревшего ПО в Windows стала приоритетом для стабилизации ОС. Тем, кто все же сталкивается с неисправностями, придется привыкать к новым методам, изучая проблемы с обновлениями Windows и методы их решения через интегрированные веб-порталы поддержки.

Хотя инструмент официально убирают из дистрибутивов, Microsoft уверяет, что большинство сценариев «лечения» уже перенесено в облачных сервисов Microsoft 365. Пользователи, которые привыкли к обзору нововведений Windows 11, заметят, что многие функции самодиагностики теперь работают в фоновом режиме без привлечения внешних утилит. Эта трансформация является частью глобального плана, по которому Microsoft 365 меняет формат работы с документами и сервисами, делая экосистему более закрытой и управляемой со стороны серверов компании.


Вредоносное ПО на базе ИИ угрожает Windows 11: традиционный антивирус не справляется

Источник: BleepingComputer

