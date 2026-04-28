banner
Новости Технологии 28.04.2026

Windows K2: Microsoft раскрыла тайный план спасения Windows 11 — и там есть кое-что интересное

Windows K2: Microsoft перестраивает Start menu, убирает рекламу и ориентируется на SteamOS / TechSpot

Издание Windows Central раскрыло детали внутренней инициативы Microsoft под кодовым названием Windows K2. Это не новая версия операционной системы, а долгосрочная программа совершенствования Windows 11 которую запустили во второй половине 2025 года. Официальной даты завершения у нее нет.


K2 строится на четырех направлениях: производительность, дизайн, надежность и сообщество. Производительность — самая острая проблема. Внутренняя документация Microsoft, на которую ссылается Windows Central, признает: в File Explorer, играх и системных элементах вроде контекстных меню производительность упала. В ряде тестов Windows 10 до сих пор обгоняет Windows 11.

Главным ориентиром для игровой производительности внутри компании теперь официально является SteamOS — Microsoft хочет, чтобы Windows на одинаковом железе давала сопоставимый результат в течение следующих одного-двух лет.

Start menu перепишут с нуля на базе WinUI 3 — современного фреймворка Microsoft для нативных приложений. По данным Windows Central, новый вариант будет на 60% быстрее и более гибким в настройках: появится возможность менять размер и скрывать отдельные секции. Параллельно Microsoft убирает рекламу из Start menu — это будет одно из самых заметных изменений для обычных пользователей. MSN в панели виджетов перестанет отображаться по умолчанию.


На уровне надежности цель — свести принудительные перезагрузки из-за обновлений до одного раза в месяц. Новые фичи не будут попадать в публичные билды, пока не пройдут жесткий внутренний бар качества. Отдельно Microsoft переводит часть кода ядра на стандартизированные драйверы, чтобы уменьшить риск нестабильности из-за стороннего кода.

Четвертое направление — сообщество. Microsoft возобновляет личные встречи с участниками программы Windows Insider. Первая состоялась в Нью-Йорке 21 апреля 2026 года. Разработчиков стимулируют активнее отвечать на обратную связь в соцсетях и на форумах.

Контекст важен. Обновления октября и ноября 2025 года снизили производительность на видеокартах Nvidia. Январь 2026-го — баги с Remote Desktop и сбои перезагрузки. Февраль — бесконечные циклы перезагрузки у части пользователей. Именно на фоне этого президент Windows Паван Давулури в марте 2026 года публично признал проблемы и пообещал сделать 2026-й годом стабильности. K2 — это и есть конкретный ответ на эти обещания.

Первые изменения уже появляются в тестовых билдах Windows Insider с марта 2026 года. Более масштабные обновления по программе K2 ожидаются в preview-версиях в течение лета.

Источник: TechSpot

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить