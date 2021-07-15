Новости
Премьера спецвыпуска The Grand Tour «Lochdown» состоится 30 июля

Премьера спецвыпуска The Grand Tour «Lochdown» состоится 30 июля

Премьера спецвыпуска The Grand Tour «Lochdown» состоится 30 июля


Буквально вчера мы с вами делились тизером нового спецэпизода The Grand Tour под названием «Lochdown», а уже сегодня состоялся релиз его полноценного трейлера.

Если вам было интересно, чем же занимались Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй во время пандемии, вот он ответ. Они взяли несколько классических американских автомобилей и отправились в грандиозное путешествие по прибрежным дорогам Шотландии. Перегретые двигатели, гонки в грязи, дома на колесах и даже постройка мостов — все это и многое другое в новом эпизоде «Lochdown».

Премьера спецвыпуска состоится 30 июля на стриминговой платформе Amazon Prime Video.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить