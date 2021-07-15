Премьера спецвыпуска The Grand Tour «Lochdown» состоится 30 июля





Буквально вчера мы с вами делились тизером нового спецэпизода The Grand Tour под названием «Lochdown», а уже сегодня состоялся релиз его полноценного трейлера.

Если вам было интересно, чем же занимались Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй во время пандемии, вот он ответ. Они взяли несколько классических американских автомобилей и отправились в грандиозное путешествие по прибрежным дорогам Шотландии. Перегретые двигатели, гонки в грязи, дома на колесах и даже постройка мостов — все это и многое другое в новом эпизоде «Lochdown».

Премьера спецвыпуска состоится 30 июля на стриминговой платформе Amazon Prime Video.