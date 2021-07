Вышел тизер нового спецвыпуска The Grand Tour под названием «Lochdown»

Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй в скором времени вернутся на экраны. Официальный профиль The Grand Tour в TikTok опубликовал небольшой тизер нового спецвыпуска под названием «Lochdown».

Pssst… who wants to see the trailer for The Grand Tour Presents… #Lochdown

Трио ведущих отправляются в путешествие по Шотландии на классических автомобилях. И судя по некоторому хаосу в ролике, не факт, что данные модели идеально подходят для подобной поездки. Впрочем, выглядит это все довольно многообещающе.

Съемки эпизода происходили в 2020 году, в период между локдаунами. Дату его релиза пока не уточняют. В целом же, пандемия довольно серьезно повлияла на планы команды The Grand Tour.

The 3 stars of the popular motoring show, The Grand Tour, were spotted driving around Beachy Head, #Eastbourne this afternoon. Jeremy Clarkson, Richard Hammond and James May were snapped by Jacek Wyszynski Photography today, during filming for the series in the area. #GrandTour pic.twitter.com/JHtRF0iN5f

— Sussex Incidents — Breaking News for Sussex (@SussexIncidents) April 27, 2021