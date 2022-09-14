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Президент Еврокомиссии анонсировала присоединение Украины к единому роуминговому пространству ЕС

Президент Еврокомиссии анонсировала присоединение Украины к единому роуминговому пространству ЕС

14 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен из Страсбурга отправилась с рабочим визитом в Киев, где встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения ряда вопросов, в том числе присоединение Украины к европейской системе бесплатного роуминга.

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На прошлой неделе Украина сделала важный шаг в дальнейшей интеграции с Единым цифровым рынком ЕС — присоединилась к программе «Цифровая Европа» с общим бюджетом 7,5 млрд евро. В то же время, ЕС подчеркнул свое обязательство рассмотреть возможности для долгосрочной договоренности об исключении оплаты за роуминг между ЕС и Украиной. И вот сейчас Урсула фон дер Ляен подтвердила неизменность планов привлечения Украины в роуминговое пространство ЕС.

С 15 июня 2017 г. в Евросоюзе действует свободная зона роуминга между операторами Европейской экономической зоны, в которую входят страны ЕС, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия. Украина еще в мае инициировала переговоры по присоединению к единой зоне роуминга, а в июле этот вопрос, среди прочих, обсуждал премьер-министр Денис Шмыгаль с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем.

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Ранее ЕС ввел бесплатный роуминг для беженцев из Украины, а большая тройка операторов в Украине (Vodafone, Киевстар и lifecell) предоставляют пакеты бесплатных услуг в роуминге в пределах собственных тарифов как социальную услугу.

Как только Украина присоединится к роуминговому пространству ЕС, украинцы, путешествуя по всему Евросоюзу, смогут звонить и пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам без дополнительных доплат.

На встрече с Зеленским также планируют обсудить беспрепятственный доступ Украины к Единому рынку и расширение торговли с Украиной в энергетическом секторе.


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