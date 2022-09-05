Україна долучилася до програми «Цифрова Європа» — з бюджетом 7,5 млрд євро на суперкомп’ютери, штучний інтелект, кібербезпеку та ще два цифрові напрямки

Україна та ЄС підписали одразу п’ять угод про співпрацю у різних сферах в межах дворічного плану інтеграції до Європейського Союзу, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Один з документів — угода про участь України в програмі ЄС «Цифрова Європа» (2021-2027) — є частиною цифрового безвізу з ЄС. Програма «Цифрова Європа» має бюджет у 7,5 млрд євро для розвитку проєктів за наступними п’ятьма напрямками:

суперкомп’ютер;

штучний інтелект;

кібербезпека;

цифрові навички;

забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві.

Починаючи з цієї осені та до 2027 року, українські компанії зможуть подати заявки, щоб отримати фінансування. На фінансування проєктів за вказаними та доступними для України напрямами Програми передбачено близько 6 млрд євро. Їх виділятимуть протягом 7 років. Більше деталей про фінансування — за цим посиланням.

Інші чотири угоди стосуються співпраці у митній, податковій та бюджетній сферах:

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Угода про участь України в програмі ЄС для співробітництва в митній сфері — з 1 жовтня запрацює митний безвіз із ЄС, а ця угода дозволяє України приєднатися до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже 1 млрд євро. Це дозволить підвищити кваліфікацію українських митників, брати участь у розробці та використанні європейських електронних систем.

Угода про участь України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis — державна податкова служба України зможе обмінюватися досвідом та даними з ЄС. Це також дає можливість використовувати сучасні європейські ІТ-системи у галузі оподаткування.

Угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро — кошти спрямують на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу.

Угода, завдяки якій Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на 122 млн євро — це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проєктів та прискорити їх отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям.

Як зазначив Шмигаль, ці п’ять угод — важливий елемент дворічного плану інтеграції до Європейського Союзу.

Нагадаємо, Україна наприкінці червня отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС і відтоді було укладено низку важливих угод, зокрема «транспортний безвіз», «енергетичний безвіз»та «митний безвіз». Ці домовленості наближають нашу країну до вступу в Євросоюз, сприяють стійкості у війні проти російського агресора та швидкому відновленню економіки.