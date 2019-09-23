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Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD

Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD

Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD


Технологическая отрасль сделала очередной шаг на пути стандартизации 8K телевизоров. Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association) обнародовала официальное определение дисплея для 8K-телевизоров, включая логотип, который могут использовать производители телевизоров.

Любая модель должна выводить изображение с разрешением не менее 7680×4320 точек и поддерживать частоту 24, 30 и 60 кадров в секунду. Также устройства должны воспроизводить 10-битный цвет, поддерживать ключевые функции HDR и использовать защиту контента уровня HDCP 2.2. Кроме того, телевизоры должны обеспечивать возможность увеличить любое видео до разрешения 8K. Устройства, соответствующие всем перечисленным выше требованиям, могут начать использовать соответствующий логотип с 1 января 2020 года.

Отметим, официальное определение со стороны Ассоциации потребительских технологий является скорее формальностью, так как существующие 8K-телевизоры уже соответствуют этим требованиям. Однако оно устанавливает базовый уровень, который получат потребители при покупке любого 8K-телевизора с соответствующим логотипом.

Источник: Engadget

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