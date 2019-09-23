Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD

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Технологическая отрасль сделала очередной шаг на пути стандартизации 8K телевизоров. Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association) обнародовала официальное определение дисплея для 8K-телевизоров, включая логотип, который могут использовать производители телевизоров.

Любая модель должна выводить изображение с разрешением не менее 7680×4320 точек и поддерживать частоту 24, 30 и 60 кадров в секунду. Также устройства должны воспроизводить 10-битный цвет, поддерживать ключевые функции HDR и использовать защиту контента уровня HDCP 2.2. Кроме того, телевизоры должны обеспечивать возможность увеличить любое видео до разрешения 8K. Устройства, соответствующие всем перечисленным выше требованиям, могут начать использовать соответствующий логотип с 1 января 2020 года.

Отметим, официальное определение со стороны Ассоциации потребительских технологий является скорее формальностью, так как существующие 8K-телевизоры уже соответствуют этим требованиям. Однако оно устанавливает базовый уровень, который получат потребители при покупке любого 8K-телевизора с соответствующим логотипом.

Источник: Engadget