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Принят Закон о национализации имущества резидентов россии и публично отрицающих войну украинцев

Принят Закон о национализации имущества резидентов россии и публично отрицающих войну украинцев

В Верховной Раде 305 голосами были приняты поправки к закону «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и его резидентов». Теперь резидентами россии (кроме юрлиц) считаются граждане россии и лица, имеющие наиболее тесную связь с рф, например имеют вид на жительство или занимаются там основной деятельностью.

К резидентам по решению СНБО Украины могут приравниваться также физические или юридические лица, которые публично отрицают или поддерживают вооруженную агрессию россии против Украины, а также временную оккупацию части территории Украины.

Коснется закон и лиц, которые не прекратили или не остановили экономическую (в том числе хозяйственную) деятельность на территории страны-агрессора в период военного положения.

Для всех перечисленных резидентов будут применять принудительное изъятие активов в Украине.

Также Верховная Рада на заседании 1 апреля приняла ряд важных инициатив на фоне войны, среди которых есть законопроект, устанавливающий размер вознаграждения за добровольно переданную ВСУ рабочую боевую технику российских оккупантов.


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