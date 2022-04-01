Рада назначила вознаграждения за рабочую боевую технику российских оккупантов — от $10 тыс. за автомобиль до $1 млн за корабль

Верховная Рада на заседании 1 апреля приняла ряд важных инициатив на фоне войны, среди которых особняком стоит законопроект, устанавливающий размер вознаграждения за добровольно переданную ВСУ рабочую боевую технику российских оккупантов (№ 7229). Документ поддержали 320 депутатов.

Закон направлен на уменьшение негативных последствий вооруженной агрессии россии против Украины и боевого потенциала врага. Он предусматривает введение стимулов для прекращения военных действий путем установления денежного вознаграждения военнослужащим вооруженных сил, других силовых структур рф, другим категориям лиц за добровольно переданную ВСУ, пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

За добровольно переданную ВСУ пригодную к использованию боевую технику агрессора предусмотрены следующие денежные выплаты:

В истории этой войны уже есть случаи передачи оккупантами российской техники ВСУ и, судя по сообщениям в соцсетях, их достаточно много. Как метко отметила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, этот закон также поддержит наши «тракторные войска» и непосредственно военнослужащих — выплаты смогут получить военные ВСУ и обычные граждане Украины, которые захватят боеспособную технику.