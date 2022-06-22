Притула объявил сбор средств на три Байрактары для ВСУ. Цель — $15 млн за неделю ($2 млн уже есть)

Известный украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула решил отметить свой день рождения Сегодня, 22 июня 2022 года, ему исполняется 41 год запуском нового сбора средств в рамках проекта «Народный Байрактар». Созданный им БФ подписал соглашение с целью купить три турецких ударных БПЛА «Байрактар» для воздушных сил ВСУ. Запуск инициативы он анонсировал в видеообращении, которое распространил в соцсетях.

Для закупки Байракторов всего нужно $15 миллионов — более полумиллиарда гривен. При этом начало уже положено — $2 миллиона Фонду удалось аккумулировать из предыдущих пожертв. Сергей Притула призвал небезразличных украинцев и бизнес помочь собрать все остальные — еще $13 миллионов. В Фонде надеются собрать необходимую сумму через неделю.

Донатить можно в несколько способов — на карты mono, ПриватБанк, PayPal, Patreon, криптокошельки и т.д. — все необходимые реквизиты для перевода средств можно найти по этой ссылке.

«Любезные украинцы! Этот день настал! Мы покупаем Байракторы. И я приглашаю вас приобщиться к этому благородному делу. Наш фонд подписывает соглашение, согласно которому мы планируем приобрести три ударных беспилотника Bayraktar, и передать их воздушным силам ВСУ. Это огромный бюджет — более полумиллиарда гривен. Сумма гигантская, но если навалимся вся вместе и люди, и бизнес, то эту сумму мы закроем. Перейдите по QR-коду и выберите удобный для вас способ задонатить: Приват, Моно, Крипта, PayPal, счета фонда. Я верю в то, что через неделю не сможем собрать денег для покупки трех байракторов. И начало этому собранию делает наш фонд. Из тех денег, которые нам дали, мы закумулировали для этого проекта два миллиона долларов. Осталось собрать еще 13 миллионов долларов. Так что давайте жечь русню вместе. Это проект «Народный байрактар». Поехали! Точнее, полетели!» Сергей Притула, украинский актер, активист, волонтер и председатель благотворительного фонда «Сергей Притула»

Ранее Фонд Притулы помог продать с молотка награду победившей на «Евровидении-2022» группы Kalush Orchestra за $900 тыс. панамку лидера группы Олега Псюка за 11 млн. грн, картину известной украинской художницы Марии Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блоку» за $500 тыс. и много других предметов искусства. За средства, полученные на этих благотворительных аукционах, закупали снаряжение и дроны для армии, в частности, беспилотники «Валькирия».

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Параллельно с Фондом Притулы на дроны для ВСУ на этой неделе собирает monobank — на момент выхода публикации собрано уже более 40 млн грн.