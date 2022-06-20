monobank вот-вот выйдет на 6 млн клиентов и выпускает лимитированную карточку «Русский корабль, иди нах@й?» — их разыграют за донаты на ВСУ (почти 20 млн грн собрали менее чем за сутки)

19 июня monobank сообщил, что вскоре преодолеет рубеж в 6 млн клиентов. Чтобы отметить очередную важную веху в развитии проекта, команда решила собрать еще средств для ВСУ, потому что помощи армии много не бывает.

6 млн клиентов в monobank

25 мая 2019 monobank пересек рубеж в миллион клиентов, а в ноябре 2019-го приложением пользовались уже более 1,5 миллиона человек. В марте 2020-го перед запуском детской карты число клиентов monobank превысило два миллиона, в августе их было уже 2,5 миллиона, в конце ноября — 3 миллиона, а в начале апреля 2021 года — 3,5 миллиона. С этого момента ежемесячно monobank добавлял примерно 100 тыс. новых клиентов — в конце августа 2021 года проект прошел рубеж в 4 млн клиентов, а 31 декабря — преодолел рубеж в 5 млн клиентов,не в последнюю очередь благодаря программе «поддержка» (необанк первым начал выплачивать «ководную» тысячу). И вот сейчас monobank стремительно направляется до 6 млн клиентов — команда ожидает шестимиллионного клиента уже в ближайшую субботу (следить можно с помощью дашборда).

Лимитированная карточка «Русский корабль, иди нах@й?» и сбор средств для ВСУ

monobank проводит сбор средств на дроны для ВСУ с инициативой президента United24 – команда создала специальную Банка для сбора под названием «На дроны для ВСУ» и внесла первый взнос в 6 млн грн. Чтобы поощрять своих клиентов активнее донатить, monobank придумал новый розыгрыш — с эксклюзивными платиновыми картами Visa Infinite в дизайне «Русский корабль, иди нах@й?» (иллюстрация к новости). Карта выйдет лимитированным тиражом в тысячу экземпляров — все они будут иметь порядковый номер от 0001 до 1000. На обратной стороне номер будет выглядеть SLAV AUKR AINI 0001. Эти карты будут абсолютно бесплатны на весь срок действия.

Условия те же, что в предыдущем розыгрыше с марками — донат от 100 гривен на нужды ВСУ. Победителей выберут случайным образом среди всех, кто сделал донат (чем больше кратных донатов 100, тем больше шансов на выигрыш). Без розыгрыша карточки получат те, кто задонатит в банке сумму 100 000 грн и более — по состоянию на момент выхода новости собрано уже почти 20 млн грн, так что есть все шансы собрать желаемые 100 млн. По состоянию на 22:00 19 июня уже было 66 взносов 100 000 грн и больше.

Розыгрыш будет продолжаться до момента присоединения 6-миллионного клиента.

Это уже второй крупный сбор для ВСУ от monobank за последний месяц — в конце мая соучредитель monobank Олег Гороховский организовал собственный благотворительный розыгрыш ажиотажных марок «Укрпошты» — за два дня он собрал 8 754 000 грн и округлил эту сумму до 10 млн. грн и перечислил фонду Сергея Притулы для закупки всего необходимого под нужды ВСУ.

С начала войны monobank запустил несколько инструментов для благотворительного собрания и вот несколько статистических цифр по вкладам клиентов приложения.