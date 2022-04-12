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«Приват24» работает в обычном режиме после регламентных работ

«Приват24» работает в обычном режиме после регламентных работ

«ПриватБанк» сообщил о возвращении системы онлайн-банкинга «Приват24» в штатный режим после двухдневных регламентных работ.

10 апреля «ПриватБанк» предупредил о временной недоступности сервисов «Приват24» с 23:00 10 апреля по 8:00 11 апреля в связи с плановыми регламентными работами. В итоге сбои в работе «Приват24» наблюдались на протяжении всего дня 11 апреля — клиенты жаловались на проблемы с авторизацией и проведением платежей — и банк продлил регламентные работы до 6:00 утра 12 апреля.

Утром 12 апреля в «ПриватБанк» отчитались, что «Приват24» снова работает в обычном режиме, и пообещали в течение дня следить за стабильностью всех сервисов. Пока новых жалоб на работу сервисов «Приват24» не поступало.

В конце марта «ПриватБанк» проводил масштабное обновление инфраструктуры — на внедрение резервных мощностей для бесперебойной работы сервисов и услуг понадобилось трое суток.

«ПриватБанк» планировал провести модернизацию сервисов Приват24 за 10 часов, но процесс растянулся на сутки


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