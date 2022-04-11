«ПриватБанк» сообщает о задержке с возобновлением работы «Приват24»

В ночь с 10 на 11 апреля «ПриватБанк» запланировал проведение регламентных работ в сервисе интернет-банкинга «Приват24». Все работы планировалось завершить к 8 часам утра 11 апреля. Однако в установленное время сервис так и не возобновил работу должным образом.

Более того, даже после обеда пользователи жалуются, что всё ещё не могут работать с Приват24. Они не могут пройти авторизацию и жалуются на невозможность совершения денежных переводов.

Шановний @privatbankua, регламентні роботи вже закінчились чи ще ні? Видає "сталася помилка" при спробі переказати гроші на картку. pic.twitter.com/o11f3VMTOe — van Sobol (@Sob762) April 11, 2022

В ответ на это «ПриватБанк» сообщает, что возникла необходимость продолжения регламентных работ.

«Продолжаем регламентные работы по Приват24. К сожалению, настройка требует больше времени, чем мы планировали в начале работ. Извиняемся за неудобства!», — говорится в сообщении «ПриватБанка».

https://www.facebook.com/privatbank/posts/5233695579984260

Пока не сообщается, когда возобновится полноценная работа сервиса «Приват24».

Недавно «ПриватБанк» также планировал провести модернизацию сервисов «Приват24» за 10 часов, но процесс растянулся на сутки.