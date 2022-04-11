Новости

«ПриватБанк» сообщает о задержке с возобновлением работы «Приват24»

«ПриватБанк» сообщает о задержке с возобновлением работы «Приват24»

В ночь с 10 на 11 апреля «ПриватБанк» запланировал проведение регламентных работ в сервисе интернет-банкинга «Приват24». Все работы планировалось завершить к 8 часам утра 11 апреля. Однако в установленное время сервис так и не возобновил работу должным образом.

Более того, даже после обеда пользователи жалуются, что всё ещё не могут работать с Приват24. Они не могут пройти авторизацию и жалуются на невозможность совершения денежных переводов.

В ответ на это «ПриватБанк» сообщает, что возникла необходимость продолжения регламентных работ.

«Продолжаем регламентные работы по Приват24. К сожалению, настройка требует больше времени, чем мы планировали в начале работ. Извиняемся за неудобства!», — говорится в сообщении «ПриватБанка».

https://www.facebook.com/privatbank/posts/5233695579984260

Пока не сообщается, когда возобновится полноценная работа сервиса «Приват24».

Недавно «ПриватБанк» также планировал провести модернизацию сервисов «Приват24» за 10 часов, но процесс растянулся на сутки.


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить