«ПриватБанк» и киберполиция задержали мошенника-скиммера

В Киеве в ходе спецоперации сотрудников киберполиции и «ПриватБанка» задержан один из членов группы мошенников-скиммеров, которая занималась установкой на банкоматы скимминговых устройств. Как сообщили в службе безопасности банка, вчера были зафиксированы факты установки скимминговых устройств на нескольких банкоматах «ПриватБанка» в Одессе.

В результате проведенной спецоперации мошенника задержали уже в Киеве, где он собирался продолжить свою «деятельность». У задержанного 29-летнего жителя Сумской области изъято 43 поддельные карточки. Сейчас идет розыск остальных членов мошеннической группы.

«Система безопасности операций в «ПриватБанке» позволяет защитить владельцев карт от мошенничества, даже если карточки были скомпрометированы в результате скимминга, — говорит руководитель службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин. — Противодействие кибермошенничеству является для нас приоритетной задачей, и мы будем добиваться привлечения мошенников к ответственности, всем пострадавшим от действий скиммеров банк возместит украденные средства».

Тем владельцам банковских карт, которые обнаружили признаки мошенничества при пользовании банкоматом (а следовательно, данные карточки могли быть похищены), рекомендуется немедленно:

заблокировать платежную карту и изменить её ПИН-код;

обратиться в банк по номеру 3700 или на электронную почту help@pb.ua.

Отдельно рекомендуется обратиться в отделение банка и перевыпустить карту с новыми реквизитами и кодом магнитной ленты.

Как отметили в банке, на сегодня большинство банкоматов «ПриватБанка» оснащено специальной системой антискиминга, что блокирует работу банкомата при установке на него мошеннического оборудования. К концу 2017 года такой системой будут оборудованы все 7292 банкомата «ПриватБанка». Кроме того, в банке работает антифрод-система, которая распознает мошеннические операции с эффективностью более 94,5%.

Источник: «ПриватБанк»