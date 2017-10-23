«ПриватБанк» обновил дизайн сайта

Прошлую неделю крупнейший украинский банк «ПриватБанк», который в прошлом году перешел в государственную собственность, завершил переходом на новый дизайн сайта. Новый дизайн «ПриватБанк» выполнен в концепции, схожей на Material Design, чтобы упростить интерфейс и убрать все лишнее.

Наглядно оценить перемены позволяют изображения ниже.

Старый дизайн «ПриватБанка»:

Новый дизайн:

К слову, для тех, кому больше по душе старый интерфейс, оставили соответствующий переключатель в правом нижнем углу.

Основная верхняя панель сделана в виде выпадающего меню. Кроме того, разработчики также поработали над мобильной версией сайта, которая теперь более органично смотрится на соответствующих устройствах.

Отметим, что «Приват24» нового дизайна пока не получил, но, судя по всему, обновление для сервиса интернет-банкинга уже на подходе.

По крайней мере, на это указывало соответствующее сообщение на сайте «Приват24». Оно высвечивалось короткий промежуток времени и вело на несуществующую страницу с переадресацией на главную страницу сайта «ПриватБанка».

Напомним, что на прошлой неделе «ПриватБанк» также переименовал сервис электронного документооборота «Папка24» в Paperless, переведя его на новый домен

Источник: ain